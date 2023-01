Klima und Umwelt in Ratingen Klimabeirat diskutiert über Klimaanalyse

Mithilfe der Klimaanalyse sind beispielsweise Orte in Ratingen erkennbar, die stark von Überwärmung betroffen sind. Ebenso werden besonders wertvolle Grünflächen identifiziert, die für das lokale Klima in Ratingen von hoher Bedeutung sind. Damit liefert die Klimaanalyse wertvolle Hinweise für die Stadtplanung und -gestaltung in Ratingen. Diese und weitere Punkte werden in dem Vortrag beleuchtet, um so das lokale Klima Ratingens besser verständlich zu machen.