Ratinger Verkehrsprojekt So sehen die Pläne für die Mettmanner Straße aus

Der Termin ist nach Angaben der Bezirksregierung Düsseldorf nicht-öffentlich. Zugelassen sind die unmittelbar an dem Verfahren Beteiligten, die Einwendungen gegen das Vorhaben erhoben haben. Teilnehmer werden an der Einlasskontrolle aufgefordert, sich auszuweisen. Falls erforderlich, wird die Erörterung am Donnerstag, 15. Februar, um 9.30 Uhr (Einlass ab 9 Uhr) fortgesetzt.