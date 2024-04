Besondere Veranstaltung IHK gibt Tipps für Start in die Selbstständigkeit

Auf der Agenda stehen eine Reihe von Vorträgen rund um das Thema Existenzgründung in Deutschland. Den Anfang machen die Rechtsanwälte Jan Matthes und Daniel Schmaltz von der Wirtschaftsförderung Düsseldorf mit einer Einführung unter dem Titel „Setting up a business in Düsseldorf“. Bei der anschließenden Podiumsdiskussion stellen sich verschiedene Organisationen vor, die beim Start in die Selbstständigkeit behilflich sein können, darunter die Handwerkskammer Düsseldorf (HWK), der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) und das Finanzamt Düsseldorf. Publikumsfragen sind ausdrücklich erwünscht.