Aufräumen im Stadtteil So war der Homberger Dreck-weg-Tag

Gesammelt wurde in ganz Homberg: von der Schneppersdelle bis zum Ententeich. Andreas Grabow, Bezirksbeamter der Polizei Ratingen, unterstützte dabei durch seine Präsenz an den Hauptverkehrsstraßen.Zurückgeommen an der Christian-Morgenstern-Schule, konnten sich die Helfer mit Grillwürstchen, Waffeln, Kuchen und Getränken stärken. Diese wurden in diesem Jahr über einen Fördertopf des Landes NRW finanziert, bei dem Nachhaltigkeitsinitiativen gefördert wurden.