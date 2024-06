Hauptausschuss muss entscheiden Grundsteuer: Ratinger CDU-Fraktion stellt Eilantrag

Ratingen · Mit einem Eilantrag der CDU-Fraktion soll noch in der Hauptausschuss-Sitzung am Dienstag der Grundstein für eine Entscheidung zu einem differenzierten Grundsteuerhebesatz ab 1. Januar 2025 in Ratingen gelegt werden.

24.06.2024 , 14:31 Uhr

Im Rathaus muss man sich jetzt intensiv mit den neuen Hebesätzen zu den Grundsteuern beschäftigen. Foto: Blazy, Achim (abz)