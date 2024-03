Ratinger Ereignis Ratinger Inklusionstag zum Weltkindertag

Der Inklusionstag ist in Kooperation mit dem städtischen Jugendamt gleichzeitig auch als Fest zum Weltkindertag geplant und soll in der Innenstadt auf dem Rathausvorplatz, auf dem Marktplatz und im unteren Teil der Oberstraße stattfinden. Die Vorbereitung erfolgt unter Beteiligung der Lebenshilfe sowie dem Verein „Bewegung, Sport, Gesundheit“. Somit wird Barrierefreiheit bei der Planung von Anfang an mitgedacht.