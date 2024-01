Ratinger Kultur Wo der Mensch im Museum Ratingen die zentrale Rolle spielt

(RP) Am Sonntag, 4. Februar, endet die Ausstellung „Carol Pilars de Pilar. Along the Voices“ im Museum Ratingen. Zur Finissage an diesem Sonntag ab 11.30 Uhr führen Elisa Marschall und Marcela Ruiz Quintero eine Performance auf, die sie zu den Werken von Pilars de Pilar entwickelt haben. Beide Tänzerinnen, die in Nicaragua bzw. Kolumbien aufgewachsen sind, haben an der Folkwang Universität der Künste in Essen und weiteren Hochschulen studiert. Heute leben sie in Düsseldorf. Sie treten in Solostücken sowie als Ensemble-Mitglieder auf renommierten Bühnen auf und sind zudem als Choreografinnen tätig.