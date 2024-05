Tolle Stimmung Vierter Schulsporttag wieder im Ratinger Angerbad

„Wer Sport und Bewegung schon von klein an betreibt, lebt gesünder und lernt in Schule und Verein die nachhaltigen Werte von Fairness, Anstand und Gemeinschaft kennen“, weiß Joachim Voss, Mitglied des Spendenausschusses im Lions Club Ratingen. „Und weil bei Swim & Run diese Auffassung in konkretes Handeln zum Wohle der Jugendlichen umgesetzt wird, unterstützen wir das Engagement auch weiterhin“.