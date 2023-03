Ratinger Altstadt Warnstreik: Marktplatz blieb ungereinigt

Wenige Stunden nach dem Ende des Marktgeschehens sollte alles in Ordnung sein – so ist es jedenfalls die Regel. Doch am vergangenen Dienstag und auch am Mittwoch präsentierte sich der Marktplatz in einem ungewöhnlichen Zustand und ganz und gar nicht picobello: Papierreste, Verpackungen und Salatblätter lagen wild herum. Bürger rieben sich verwundert die Augen. Zentrale Frage: Macht denn hier niemand mehr sauber?