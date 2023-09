Der große Manga-Day Ein Stück Japan in Lintorf

Cramer wurde von der Buchhandlung eingeladen, um den Tag musikalisch zu begleiten und den Kunden die japanische Trommelkunst zu erläutern. Jeder Besucher konnte selber Hand anlegen und das Trommeln ausprobieren, bevor es in den Laden ging, um in den Büchern auf dem Sondertisch sowie in den Regalen mit einer breitgefächerten Auswahl an Büchern zu stöbern. Bei den zusätzlich angebotenen 27 kostenlosen Leseproben fiel die Entscheidung nicht immer leicht, welche davon mit genommen werden sollten.