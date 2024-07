Ganz viel Müll Ratinger Mängelmelder brummt weiter

Der Blick in den aktuellen Mängelmelder der Stadt gleicht einem Spiegelbild der Wegwerfgesellschaft: Müllsäche am Waldspielplatz in Hösel, ein ausrangierter Kühlschrank auf dem Angerweg in Tiefenbroich – nur zwei Punkte auf der langen Liste, die das Team der Stadtverwaltung zurzeit abarbeiten muss. Der Trend ist klar: Müllsünder werden immer dreister und scheuen sich nicht, sperrige Gegenstände, die zum Teil zu speziellen Anlaufstellen gebracht werden müssen, mitten in der Landschaft oder einfach am Straßenrand abzulegen. Die Zahl dieser Fälle hat drastische Ausmaße angenommen.