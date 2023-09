Ratinger Institution Konzertchor: So war das Jubiläumsjahr

Gabrisch stimmte sich hierzu am Freitag immer wieder mit seinem Kollegen von Marschall ab, der aus dem Saal seine Musiker coachte und „intelligentes Spielen und Eingehen auf die Sänger“ von diesen forderte. So gelang am Samstag eine nahezu perfekte Generalprobe, nicht ohne Fehler jedoch, die ja bekanntlich am Aufführungsabend Erfolg versprechen.