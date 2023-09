Besondere Ehrung So feiert der Karneval schon vor der Session

Wer denkt im Spätsommer schon an den Karneval – wohl nicht wenige, denn dies hat einen guten Grund: Der Karnevalsausschuss (KA) der Stadt Ratingen, die Dachorganisation der Ratinger Karnevalisten, feiert in diesem Jahr das 55-jährige Bestehen – ein jeckes Jubiläum also. 1968 wurde der KA von Ratinger Jecken rund um Paul Kellermann, Hans Adolf Kurz und vielen Vereinsvertretern gegründet.