Am Sonntag in Ratingen Bauernmarkt: So sieht das Programm aus

(RP/kle) Der 27. Ratinger Bauernmarkt lockt am Sonntag, 24. September, ab 10 Uhr wieder zahlreiche Besucher aus Ratingen und Umgebung in die Innenstadt. Eine etwas weitere Anreise haben Gäste aus der französischen Partnerstadt Le Quesnoy, die das ohnehin große Angebot des Bauernmarktes gleich mit zwei Ständen bereichern: So präsentieren Vertreter des dortigen Landwirtschaftsgymnasiums Käsespezialitäten aus eigener Produktion. Außerdem bietet die Traditions-Käserei Maison Lebeau kulinarische Variationen rund um den Maroilles, den berühmten Käse des französischen Nordens.