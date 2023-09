Ratinger Innenstadt Am kommenden Sonntag ist wieder Bauernmarkt

Etwa gleichzeitig mit dem Einschalten der Lichter beginnt der Ratinger Weihnachtsmarkt vor dem Bürgerhaus. Vom 17. November bis 20. Dezember sind in diesem Jahr die Stände geöffnet. Der City-Kauf lädt in dieser Zeit auf den von der Familie Bruch gestalteten Ratinger Weihnachtsmarkt mit dem beliebten Kinderkarussell ein. Zahlreiche Köstlichkeiten und Angebote laden zum Genießen, Stöbern und Verweilen ein. Mit einem ausgewählten Programm mit Livemusik am Abend und dem Kasperletheater am Nachmittag finden Groß und Klein genau das Richtige.