Aktion in Heiligenhaus Panoramagarten: Pflanzen für Frühling

Obwohl Heiligenhaus nicht zum Ruhrgebiet gehört, meinte man, unbedingt bei „ruhr.2010“ mitmachen zu müssen. Bei einem darauf folgenden Neujahrsempfang stellte der Bürgermeister fest, dass es für Heiligenhaus Nichts gebracht habe. Was nicht so ganz stimmt: Geblieben ist das gelbe Blütenband entlang den Einfallstraßen. In jedem Frühjahr begeistern dort die Blüten von hunderten gelber Narzissen. Die Idee der Blütenpracht wurde teilweise in die Stadtteile getragen.