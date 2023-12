Beschlüsse auch für Ratingen Warum der Kreistag höhere Müllgebühren beschließt

Allerdings schlägt ab dem 1. Januar ein neu zu veranschlagender Faktor zu Buche, der sich aus dem CO 2 -Zertifikatehandel nach dem Brennstoffemissionshandelsgesetz ergibt. Das Brennstoffemissionshandelsgesetz ist die gesetzliche Grundlage für das nationale Emissionshandelssystem zur Bepreisung der CO 2 -Emissionen aus fossilen Brennstoffen in den Bereichen Verkehr und Wärme. Zum 1. Januar 2024 wird auch die Verbrennung von Abfällen in das System mit einbezogen.