Auch Unterhaltungsmusik So steckt der Knabenchor Hösel im Wandel

(RP) Nach europäischen Auftritten in Polen und Tschechien tauchen „Die Rheinischen Sängerknaben“ aus Ratingen Hösel nun im Thüringer Wald wieder in die Welt der Unterhaltungsmusik ein. Neben so bekannten Bands wie „De Randfichten“ („Lebt denn der alte Holzmichel noch?“) waren sie mit dabei, als in Neustadt am Rennsteig (Thüringer Wald) der „Oberhofer Bauernmarkt“ veranstaltet wurde. Und auch diesmal ist wieder das Fernsehen dabei, wenn die Höseler Chorknaben ihr weltliches Repertoire zum Besten geben.