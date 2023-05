Bürger-Engagement in Ratingen Stadt vergibt wieder einen Heimatpreis

Die Auszeichnung ist weitaus mehr als ein gut dotiertes Symbol. Sie kommt einer wichtigen Ehrung und Würdigung gleich, die der Rat mit seinem nicht-öffentlichen Votum auf den Weg bringt. Und so soll es auch in 2023 sein: Es wird wieder einen Heimatpreis geben. Das Stadtparlament muss am Dienstag, 16. Mai, ab 16 Uhr im Ratssaal des Rathauses noch darüber entscheiden. Doch der Beschluss gilt als Formsache. Die RP erklärt die wichtigsten Hintergründe zum Heimatpreis, der durch ein Landesförderprogramm finanziert wird.