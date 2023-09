Interessanter Besuch Fachleute zu Besuch bei Kerstin Griese in Berlin

Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbandes VdK, und die DGB-Vertreterin Barbara Adamowsky nahmen als Gäste an der Debatte teil. Sie warnten vor finanziellen Einschnitten im Sozialhaushalt und griffen damit auch die Bedenken aus dem Kreis Mettmann auf. Dagmar Argow (Diakonie) sieht schwarz für manche Angebote: „Es ist kein Geld mehr da.“ Awo-Kreisgeschäftsführer Christoph Dick forderte, dass die Finanzierung der Wohlfahrtsverbände an die steigenden Kosten insbesondere für die Löhne angepasst wird. Griese versicherte, dass sich die SPD-Fraktion in den jetzt startenden Beratungen über den Haushalt 2024 für Verbesserungen im Sozialetat einsetzen wird. Zuvor hatte die Gruppe die Möglichkeit, auf der Besuchertribüne des Bundestages selbst einen Eindruck von der ersten Lesung des Bundeshaushaltes zu bekommen.