Ratinger Kultur So blieb das Tragödchen ohne Heimatpreis

Die offizielle Nachricht: Der Ratinger Heimatpreis 2023 wird zwischen dem Konzertchor Ratingen und dem Ratinger Bienenzuchtverein aufgeteilt. Der Konzertchor unter der Leitung von Professor Thomas Gabrisch, Leiter der Opernklasse an der Robert-Schumann-Musikhochschule Düsseldorf, sei einer der wichtigsten kulturellen Botschafter Ratingens und erfreue Musikliebhaber in Ratingen und weit darüber hinaus mit hochklassigen Konzerten. Er erhält 3.000 Euro aus dem Heimatpreis. 2.000 Euro gehen an den Bienenzuchtverein unter dem Vorsitz von Franz Naber, der sich nicht nur durch seine praktische Arbeit, sondern auch durch eine rege Öffentlichkeitsarbeit um die Pflege der heimischen Natur verdient mache. Die inoffizielle Nachricht: Beinahe hätte auch das Tragödchen den Preis bekommen, aber eben nur fast.