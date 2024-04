Schlechter Standort Grüne: Darum muss das Ratinger Tourismusbüro umziehen

Die Fraktion hat für die nächste Sitzung des Kulturausschusses am Donnerstag, 18. April, zwei durchaus interessante Standorte ins Spiel gebracht: das leer stehende Ladengeschäft auf der Düsseldorfer Straße 3 (ehemals Blumen Risse) und den früheren Living Room gegenüber der Sparkasse. Die Stadt sollte mit Vermietern in Kontakt treten und gegebenenfalls Verhandlungen führen, so die Forderung.