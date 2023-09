Ratinger Projekt Neue Pläne für das Altstadt-Mobiliar

Sitzbänke, Mülleimer, Fahrradständer, Poller, Beleuchtung – alles das gibt es in der Ratinger Altstadt. Über die Jahre ist manches davon durch Wind, Wetter und Vandalismus unbrauchbar geworden. Jüngst mussten sogar marode Sitzbänke am Marktplatz abgebaut werden. Im Bezirksausschuss Mitte stellte die Verwaltung nun die Stadtmöblierung vor, die man in der Zukunft einheitlich verwenden wolle. Dazu hatte man eigens einen externen Sachverständigen eingeschaltet, der mit neutralem Blick auf die schmucke Ratinger Innenstadt geschaut hat: Prof. Nicolas Beucker von der Hochschule Niederrhein stellte die Erkenntnisse und Vorschläge vor. Er leitet dort das Kompetenzzentrum Social Urban Design, das sich auch mit modernem und zur Stadt passenden öffentlichen Stadtmobiliar beschäftigt.