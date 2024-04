Schock in Ratingen Keinen Investor gefunden – Ratinger Marien Krankenhaus steht vor dem Aus

Hat das St. Marien Krankenhaus noch eine Zukunft? Es sieht nicht danach aus – erst recht nicht nach der offiziellen Verlautbarung, die am Donnerstagmittag veröffentlicht wurde. Die Investorensuche, die durch regelmäßige Gespräche auf sämtlichen politischen Ebenen eng begleitet wurde, habe in den vergangenen Wochen trotz intensiver Bemühungen nicht zu einem erfolgreichen Ergebnis geführt; innerhalb der gesetzten Frist seien keine belastbaren Investorenangebote für das von der Gesellschaft betriebene Krankenhaus in Ratingen eingegangen.