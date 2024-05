Vorstoß Ratinger CDU: Krankenhausgelände bleibt

Seit dem 15. Mai hat Ratingen den Titel „Deutschlands größte Stadt ohne eigene Akutversorgung. Kein Titel, auf den wir stolz sind", bekräftigt Stefan Heins, Vorsitzender der CDU-Fraktion. Im Zuge der nun vollzogenen Schließung macht die CDU-Fraktion klar, dass das Gelände des Krankenhauses keine Veränderung erfahren soll. „Es ist verständlich, wenn es in Zukunft ein Interesse an der Umnutzung des zentral in der Innenstadt gelegenen Grundstücks, auf dem das Krankenhaus steht, gibt. Jedoch ist für uns als CDU-Fraktion klar, dass wir einer Umnutzung des Geländes in Form einer dafür notwendigen Bebauungsplanänderung in absehbarer Zeit nicht zustimmen werden", so Heins.