Tradition in Ratingen Ratinger Akkordeonorchester gibt sein Jahreskonzert

(RP) Am Sonntag, 14. April, um 17 Uhr gibt das Ratinger Akkordeonorchester unter der Leitung von Petra Willeke sein traditionelles Jahreskonzert in der Stadthalle Ratingen, Schützenstraße 1. Das Ratinger Akkordeonorchester ist seit über 50 Jahren erfolgreich am kulturellen Leben der Stadt beteiligt. Sein Jahreskonzert hat inzwischen Tradition. Zum Frühjahr präsentiert das Akkordeonorchester ein abwechslungsreiches Programm musikalischer Highlights. Das Repertoire umfasst die Interpretation bekannter Werke unterschiedlichster Musikrichtungen und Rhythmen. Auf dem Programm stehen unter anderem „Largo“ aus der „Sinfonie Nr.9“ von Antonin Dvorák, „The March from 1941“ von John Williams, „Imagine“ von John Lennon und „Swing with Robbie Williams“.