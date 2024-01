In Ratingen Hösel Das Landesmuseum in Hösel hat viele Facetten

In der Pressemitteilung des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS) wird der Inklusionsscheck NRW, der die Produktion des Films für OSLM ermöglicht hat, als Erfolgsgeschichte bezeichnet. „Der Inklusionsscheck NRW zur Stärkung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in Nordrhein-Westfalen wird so stark nachgefragt wie nie zuvor: Im Jahr 2023 haben 259 Vereine und Organisationen die Pauschale in Höhe von jeweils 2.000 Euro unbürokratisch erhalten, um ihre Angebote inklusiv zu gestalten. Nach jeweils rund 200 Bewilligungen in den beiden Vorjahren wurde damit ein neuer Rekord aufgestellt“, heißt es auf der Website des MAGS.