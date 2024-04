Schock für die Stadt Politik: Krankenhaus-Schließung ist ein schwerer Schlag für Ratingen

Der Einstieg eines breit aufgestellten Investors mit hoher Expertise im Krankenhausbetrieb wäre die Grundvoraussetzung für einen nachhaltigen Weiterbetrieb des Krankenhauses gewesen. „Dass es nicht gelungen ist, einen solchen Investor zu finden, ist eine bittere Erkenntnis und für die medizinische Versorgung in Ratingen ein schwerer Schlag“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung des Bürgermeisters sowie der Fraktionsvorsitzenden. „Auch wenn die Einfluss- und Handlungsmöglichkeiten der Stadt Ratingen hier äußerst gering bis praktisch nicht vorhanden sind, werden wir nichts unversucht lassen, um auch mit externer Expertise zu prüfen, ob und gegebenenfalls wie sich wenigstens eine medizinische Akutversorgung am Standort des Sankt Marien Krankenhauses unter tragbaren Rahmenbedingungen betreiben lässt.“