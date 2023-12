Wohnungen und Kita in Hösel Wichtige Weichenstellung für Höseler Wohnprojekt

Während die Verwaltung eine dauerhafte Ampelregelung auf der Bahnhofstraße vorgeschlagen hat und dies in der Sondersitzung beschließen lassen wollte, haben sich die Fraktionen klar dagegen und für einen Kreisverkehr ausgesprochen. „An vielen anderen Stellen in Ratingen sorgen Kreisverkehre für einen zügigeren Verkehrsfluss als Ampeln. Weshalb sollte das nicht auch beim Goldkuhleprojekt möglich sein?“, fragt Hans-Günther Linauer, sachkundiger Bürger im Bezirksausschuss Hösel/Eggerscheidt, „schließlich zeigt der neue Kreisverkehr am Kahlensbergweg in Breitscheid trotz Baustelle schon jetzt eine Entlastung gegenüber der früheren Ampelsteuerung.“