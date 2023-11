Schäden auch in Ratingen Gewerkschaft warnt vor Asbest-Fallen

(kle) Auch im alten Ratinger Rathaus gab es gesundheitsgefährdende Altlasten, so zum Beispiel in der Poststelle. Fakt ist: Tonnen von Baumaterial mit Asbest stecken im Kreis Mettmann in Altbauten. „Von 1950 bis 1989 kamen Asbest-Baustoffe intensiv zum Einsatz. Es ist davon auszugehen, dass es in jedem Gebäude, das in dieser Zeit gebaut, modernisiert oder umgebaut wurde, Asbest gibt. Mal mehr, mal weniger“, sagt Tino Brüning von der IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau).