Ratinger Bäder : Corona-Pause: Bäder werden hergerichtet

Das Hallenbad in Mitte durfte nur für den Schulsport geöffnet werden. Wann es generell wieder nutzbar sein wird, bleibt noch völlig offen. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Die Nachfrage nach Gutscheinen ist groß. Die derzeitige Schließzeit wird von den Stadtwerken nun genutzt, um dort, wo es möglich ist, Instandhaltungsarbeiten durchzuführen. In dem Zuge tut sich auch vor den Gebäuden der Ratinger Bäder etwas. Denn am Allwetterbad in Lintorf sowie am Hallenbad Angerbad und Freibad Angerbad in Ratingen Mitte wird jeweils eine Ladestation mit zwei Ladepunkten installiert.

(RP) In Folge des aktuellen Vorgehens der Bundesregierung, den Lockdown bis zunächst 10. Januar 2021 fortzusetzen, bleiben die Ratinger Bäder und die Sauna Lintorf für den öffentlichen Betrieb sowie den Vereinsbetrieb weiterhin geschlossen. Die aktuelle Schließzeit wird laut Stadtwerke nun genutzt, um in den Bäder- und Saunaanlagen Instandhaltungsarbeiten durchzuführen.

„Durch den erneuten Lockdown und die damit verbundene Schließung sämtlicher Sport- und Freizeiteinrichtungen mussten wir, wie auch schon im Frühjahr, die Ratinger Bäder für den öffentlichen Betrieb schließen.

Lediglich das Angerbad in Ratingen Mitte dürfen wir im Einklang mit der Coronaschutzverordnung für das Schulschwimmen öffnen“, erklärt Marcus Haider, Bereichsleiter der Ratinger Bäder.

„Wir hoffen aber darauf, dass die Regierungsbeschlüsse für die Zeit nach dem 10. Januar 2021 eine Tendenz zeigen können, damit eine Frühjahrsplanung für uns möglich wird. Aktuell gehen wir davon aus, dass wir den eingeschränkten Betrieb im Blockmodell auch im kommenden Jahr beibehalten müssen“, führt Haider fort.

„Es ist kaum zu übersehen, dass das Interesse an umweltfreundlicher Elektromobilität in Ratingen immer mehr Fahrt aufnimmt. Daher arbeiten wir weiterhin mit Hochdruck daran, die öffentliche Ladeinfrastruktur im Stadtgebiet bedarfsgerecht auszubauen“, sagt Marc Bunse, Geschäftsführer bei den Stadtwerken Ratingen. „Es liegt für uns somit auf der Hand, auch unsere drei Bäderstandorte mit öffentlichen Ladestationen für Elektrofahrzeuge auszustatten.“