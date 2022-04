Betrüger in Ratingen : Anrufwelle falscher Polizisten

Ratingen Die Täter setzen ihre Opfer massiv unter Druck und haben mitunter Erfolg.

(kle) Am vergangenen Dienstag hat die Polizei im Kreis Mettmann erneut eine Anrufwelle falscher Polizeibeamter registrieren müssen. Zumeist täuschen die Anrufer vor, dass in der näheren Umgebung Einbrecher festgenommen worden seien und aktuell der Verdacht bestehe, dass auch der Angerufene Opfer eines Einbruchs werden könne. Die Betrüger schüren gezielt die Angst, Opfer einer Straftat zu werden, und bieten anschließend scheinheilig an, Bargeld oder Wertgegenstände in sogenannte sichere amtliche Verwahrung zu nehmen.