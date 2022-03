Neue Betrugswelle im Kreis Mettmann : Senioren um hohe Summen betrogen

Gibt sich bei WhatsApp jemand als Familienmitglied aus und behauptet, eine neue Nummer zu haben, ist höchste Vorsicht geboten. Foto: dpa-tmn/Zacharie Scheurer

Ratingen In mehreren Fällen kontaktierten die Tatverdächtigen ihre Opfer per WhatsApp, in einem Fall erfolgte die Kontaktaufnahme per Telefon. Es entstand ein Vermögensschaden in fünfstelliger Höhe. Die Polizei warnt eindringlich.

Die Täter melden sich aus dem Nichts. Plötzlich sind Nachrichten da. Gesteuerte Informationen, die potenzielle Opfer massiv unter Druck setzen. So geht das über Stunden. Senioren heben in ihrer Verzweiflung hohe Beträge ab und übergeben oder deponieren das Geld.

Seit Monaten warnt die Polizei vor Kriminellen am Telefon, doch nicht nur davor. Denn eine neue Betrugswelle ergießt sich über den Kreis Mettmann, so geschehen am vergangenen Mittwoch: Im Kreisgebiet sind mehrere Senioren Opfer von Betrügern geworden.

Info Betrüger nutzen Ukraine-Konflikt Masche: Die Pandemie wurde schon für Betrugsmaschen genutzt, jetzt ist es auch noch der Russland-Ukraine-Konflikt. So wird Bankkunden in einer E-Mail damit gedroht, dass bei einem Ausbleiben von angeforderten Daten bis zu einem gewissen Datum Konto und Guthaben eingefroren werden. In einigen Fällen wurden Bank- und Zugangsdaten angefordert, in anderen Namen, Adresse und Telefonnummer.

In vier Fällen kontaktierten Unbekannte ihre Opfer per WhatsApp, in einem Fall erfolgte die Kontaktaufnahme per Telefon. Es entstand ein Vermögensschaden in fünfstelliger Höhe. Darüber hinaus registrierte die Polizei weitere Betrugsversuche, die rechtzeitig bemerkt wurden.

Unbekannte gingen mit derselben Masche vor und kontaktierten die Senioren in Hilden, Velbert-Mitte, Velbert-Langenberg und Erkrath-Hochdahl per WhatsApp und gaben sich als Sohn oder Tochter aus. Sie erzählten, dass sie eine neue Handynummer hätten. Im Zuge der weiteren Chatverläufe baten die Betrügerdarum, Rechnungen für sie zu begleichen. Die Senioren kamen der Aufforderung nach und tätigten die Überweisungen. Später kontaktierten sie ihre Angehörigen, stellten den Betrug fest und erstatteten Anzeige. Eine 75-jährige Frau aus Hilden hatte noch Glück im Unglück. Als sie den Betrug feststellte, rief sie ihre Bank an, die die Transaktion zu dem Zeitpunkt noch nicht durchgeführt hatte und noch rechtzeitig stoppen konnte.

Eine 85-Jährige aus Lintorf wurde am Mittwoch gegen 10 Uhr von Betrügern angerufen. Die Tatverdächtigen gaben sich als falsche Bankmitarbeiter sowie als falsche Polizeibeamte aus und brachten die Frau über mehrere Stunden und mehrere Telefonate dazu, einen fünfstelligen Geldbetrag von ihrem Konto abzuheben und in einer Mülltonne vor ihrem Haus zu deponieren.

Die Polizei nimmt die aktuelle Welle erneut zum Anlass, um vor Betrügern jeglicher Art zu warnen. Derzeit versuchen die Täter besonders häufig, über den Messengerdienst WhatsApp an hohe Geldbeträge zu kommen. Seien Sie immer skeptisch, wenn Sie Nachrichten von einer unbekannten Nummer bekommen.

Rufen Sie in einem solchen Fall immer Ihre Angehörigen selbstständig an und erkundigen Sie sich, ob tatsächlich ein Rufnummernwechsel vorliegt. Geben Sie am Telefon oder per WhatsApp nie persönliche Daten oder Vermögensverhältnisse preis.

Polizei und Banken werden sie niemals telefonisch auffordern, Geld von Ihren Konten abzuheben. Informieren Sie über diese Formen des Trickbetrugs bitte auch Ihre Angehörigen und ältere Personen in Ihrem Umfeld. Und im Zweifelsfall: Wählen Sie den Notruf unter 110.

Auch das Landeskriminalamt (LKA) NRW hat die Täter, die nicht selten aus dem Ausland heraus agieren, im Visier. Unterschieden wird beim Trickbetrug zwischen den Delikten Enkeltrick/Schockanrufe und falsche Amtsträger, bei denen sich die Anrufer als Polizeibeamte und Staatsanwälte ausgeben.

„Die Gründe für relativ niedrige Aufklärungsquoten dürften in erster Linie an der Tatörtlichkeit Ausland liegen, von wo aus die Haupttäter hauptsächlich agieren“, hieß es beim LKA.