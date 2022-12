Heiligenhaus und Ratingen Warntag zum Üben mit SMS, Sirenen und Lautsprechern

Danach folgt eine fünfminütige Pause. Anschließend ist ab 11.06 Uhr ein einminütiger auf- und abschwellender Heulton zu hören. Dabei handelt es sich um das eigentliche Warnsignal, das bei einem echten Notfall auf eine Gefahrenlage hinweist. Nach einer weiteren fünfminütigen Pause schließt um 11.12 Uhr ein einminütiger Entwarnungsdauerton den Probealarm ab. Mittlerweile sind in Heiligenhaus diverse Sirenen durch neue elektronische Hochleistungssirenen erneuert worden, weitere werden noch folgen. Das teilt die Feuerwehr mit. Im Ernstfall warnen und informieren in Heiligenhaus jedoch zusätzlich Lautsprecherfahrzeuge betroffene Gebiete. Zusätzlich informiert die Feuerwehr Heiligenhaus im Fall der Fälle auch über ihre Social-Media-Kanäle. Am Warntag werden zudem die für Smartphones konzipierten Warn-Apps „Nina“, „Katwarn“ und „Biwapp“ einen zentral vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe aktivierten Probealarm anzeigen. Auch im Kreis Mettmann werden bei Schadensereignissen auf diesem Weg Informationen verbreitet.