Mülltouren fallen aus Es wird wieder gestreikt

Wegen des Streiks wird die Stadt Ratingen am Donnerstag wieder Notdienste in zwei Kitas anbieten. An der Erfurter Straße und Am Söttgen können jeweils 65 Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren in der Zeit von 8 bis 15.30 Uhr betreut werden. An den bisherigen Streiktagen reichten diese Kapazitäten aus, um die Nachfrage nach einer Notbetreuung zu decken.