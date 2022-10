Ratingen West : Hoher Sachschaden bei Unfall

Ratingen West Eine defekte Ampel könnte bei dem Zusammenstoß eine Rolle gespielt haben. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Die Polizei ermittelt.

(RP/kle) Am Samstagmittag wurde ein 47-jähriger Fahrer eines Opel Vivaro bei einem Zusammenstoß mit einem Skoda Fabia im Einmündungsbereich Westtangente/Am Sandbach leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Die Polizei ermittelt.

Das war geschehen: Gegen 13.25 Uhr befuhr ein 47-jähriger Ratinger mit einem Opel Vivaro die Straße Am Sandbach. Im Einmündungsbereich zur Westtangente hatte er die Absicht, nach links auf die Westtangente in Richtung Berliner Straße einzubiegen. Nach eigenen Angaben fuhr er bei einer Grünlicht zeigenden Ampel in den Einmündungsbereich ein.