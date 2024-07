Neuer Vorstoß Packstation soll Eggerscheidt helfen

Wer online bestellt, kennt das Problem: Das Paket kündigt sich an, man ist aber nicht zuhause. In vielen Teilen Ratingens kann man für die Lieferung in solchen Fällen einfach eine Packstation als Zustelladresse angeben und dann das Paket zeitunabhängig per QR-Code abholen. Doch ausgerechnet in Eggerscheidt fehlt eine solche Station. „Wenn ein Paket nicht zugestellt werden kann, müssen die Menschen es meist in Breitscheid abholen. Das ist mit dem Auto ein unkomfortabler Umweg, ohne Pkw jedoch eine halbe Weltreise!“, erklärt die CDU-Sprecherin für Hösel und Eggerscheidt, Tatjana Pfotenhauer. Ihr Parteikollege und Vorsitzender des Bezirksausschusses für beide Stadtteile, Michael Droste, ergänzt: „Gerade in einem Stadtteil, wo mangels Infrastruktur Onlineshopping eine logische Entlastung ist, fällt dieser Mangel besonders auf.“