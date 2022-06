Unfall in Ratingen : Wann kann der Führerschein einbehalten werden?

Unfall in Ratingen

Ratingen (jün) Der 87-jährige Autofahrer, der wie berichtet das Gaspedal mit der Bremse sowie Rückwärts- und Vorwärtsgang verwechselt hatte, darf seinen Führerschein behalten. Dies teilte die Polizei auf Anfrage mit.

Der Mann hatte bei dem Unfall mit seinem Wagen zwei Autos und eine Grundstücksmauer beschädigt und so erheblichen Sachschaden angerichtet.

Bei schwereren Unfällen jedoch ist die Polizei nicht machtlos. Werden bei einem Unfall Menschen verletzt, kann dies zu einer Strafanzeige führen. Sind die Beamten am Unfallort dann noch der Meinung, dass der Fahrer körperlich oder psychisch nicht in der Lage ist, ein Auto zu fahren, kann der Führerschein einbehalten werden. Dagegen kann der Betroffene Einspruch einlegen. Solche Fälle kämen immer mal wieder vor, so die Polizei.