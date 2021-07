Freizeitideen für Heiligenhaus : Urlaub daheim – Tipps für Wanderfreunde und Musikfans

Blick auf Heiligenhaus vom Flugplatz Meiersberg aus. Der ist ein Wanderziel. Foto: Blazy, Achim (abz)

Heiligenhaus Ferien – da trägt das Freizeitangebot vor Ort eine Menge zum Erholungswert bei. Heiligenhaus bietet Ideen für Musikliebhaber und Wanderfreunde – terminlich dicht beieinander.

(RP/köh) Die kleine, aber feine Veranstaltungsreihe der „Wendehammerkonzerte“ setzt sich an diesen Samstag (17. Juli) mit Hannah Stienen fort. Hannah Stienen, eine Sängerin und Songschreiberin aus der Nachbarstadt Essen, erzählt mit ihrer Musik aus dem Leben: von Träumen, Enttäuschungen oder der ersten Liebe. Manchmal laut, manchmal leise, aber dabei immer authentisch und gefühlvoll. Tief gehende Texte verpackt sie in melodische Songs aus der Deutsch-Pop-Ecke mit Ohrwurmfaktor, in denen sich Hannahs Zuhörer schnell wiederfinden.

Hannah Stienen möchte mit ihrer Musik Menschen bewegen und teilt ihre Musik - melodische Songs, Gitarre und Gesang - in Form von verschiedenen Konzertformaten, egal ob Wohnzimmerkulisse, im Club oder auf Feiern. Und an diesem Samstag mit den Anwohnern und Heiligenhausern unter freiem Himmel am Rathausplatz (17 Uhr) sowie am ersten Wendehammer in der Bleibergstraße (18 Uhr).

Nach kurzer Pause folgen im August noch zwei weitere Termine: Am Samstag, 7. August wird Vinku (Vincent Kuhlen) das Publikum mit seinem „Loop-Acoustic-Pop“ begeistern. „Hier bin Ich!“ - so lautet nicht nur der Titel der Platte von Vincent Kuhlen, sondern der Satz charakterisiert auch das Auftreten des Wülfrather Künstlers. Er tourt als „Vinku“ mit eigenem Programm durch die Gegend, spielt da, wo man ihn haben will und hat Preise bei verschiedenen Musik-Wettbewerben gewonnen. Im Rahmen des kleinen Kultursommers bringt er seinen „LoopAcoustic-Pop“ am Samstag, 7. August, nach Heiligenhaus an den Gießerweg (17 Uhr) sowie an die Sauerbruchstraße (18 Uhr).

Am gleichen Tag machen sich Wanderfreunde auf um 14 Uhr. „Zu Wasser, zu Land und in der Luft – durch das Angerbachtal zum Flugplatz Meiersberg“, heißt die acht Kilometer lange, als mittelschwer eingestufte Tour. Diesmal geht es von der Innenstadt über den Hilinciweg hinaus zur Anger und längs des Angerbachs (Mühlen) zum Flugplatz Meiersberg.

Von dort wandern wir weiter zum Hof Großsteinbeck (die Vorfahren von John Steinbeck stammen aus Heiligenhaus) und danach zum ehem. Bahnhof Hofermühle. Von dort geht es mit dem Linienbus zurück (Ticket im Preis enthalten).

Gastro-Stopps sind in der „Kniffte“ und im „Thum 1897“, geplant.