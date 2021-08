Im Foyer in Mettmann : Wanderausstellung bei der Kreispolizei eröffnet

Kreis Mettmann „Werteorientierung in der Polizei NRW" lautet der Titel der Schau des Zentrums für ethische Bildung und Seelsorge in der Polizei. Eröffnet wurde sie durch den Landrat.

(RP) In Anwesenheit geladener Gäste, von Vertretern des LAFP NRW sowie führenden Mitarbeitern der Kreispolizei, eröffnete Landrat Thomas Hendele als Behördenleiter der Polizei im Kreis Mettmann jetzt die Wanderausstellung „Werteorientierung in der Polizei NRW" des Zentrums für ethische Bildung und Seelsorge in der Polizei (kurz: ZeBuS) im zentralen Polizeidienstgebäude am Adalbert-Bach-Platz in Mettmann.