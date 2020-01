Postskriptum : Wallpassage: Leerstand muss Stadt auf den Plan rufen

Demnächst sollen an der Ecke Wallstraße/Düsseldorfer Straße die Wallhöfe entstehen. In unmittelbarer Nähe herrscht große Tristesse – und zwar in der Wallpassage.

Es ist ein Siechtum auf Raten: In der Innenstadt gab es schon lange höchst alarmierende Signale zum Leerstand in der Wallpassage. Die Zeit dieser Häuser ist längst vorbei. Auch das damalige Kaufhaus Aufterbeck hatte keine Überlebenschance, weil das Kundenverhalten seit vielen Jahren ein völlig anderes ist: Man geht in die großen Outlet-Center, in die Oberzentren, bestellt online, verliert sich also nicht mehr in einer nostalgischen Kleinteiligkeit. Weiterer Beleg für diese Entwicklung: Auch das ehemalige Hertie-Haus ist längst Geschichte.

Dies bedeutet nicht, dass der Fachhandel in der Innenstadt nicht mehr gefragt ist. Doch diese Geschäfte haben es insgesamt sehr schwer angesichts der massiven Konkurrenz, die im Internet und in Städten wie Düsseldorf permanent lockt.

Aber einige Traditionsgeschäfte in Ratingen halten sich erfreulicherweise gut, weil sie kundenorientierte Qualität bieten und den Wandel nicht verwalten, sondern aktiv mitgestalten. Das wird honoriert.

Erstaunlich ist die Tatsache, dass die Politik bisher auf das Thema Wallpassage gar nicht angesprungen ist. Man hat sich auf die neuen Wallhöfe gestürzt und eines vergessen oder ganz ignoriert: Nebenan schlummert eine Geisterpassage mit sehr wenigen Läden. Der Eindruck, der sich beim Gang durch diese Immobilie aufdrängt, kann nur lauten: trostlos, absolut trostlos.

Was also tun? Sicherlich könnte die städtische Wirtschaftsförderung das Thema aufgreifen. Vielleicht hat sie es auch schon getan? Es kann jedenfalls nicht sein, dass die Passage mitten in der Stadt so gut wie keine Rolle mehr spielt.

Man erinnere sich: Auch beim alten Hertie-Haus gab es lange Zeit einen Stillstand. Bis man auf die Idee kam, den gesamten Bereich zu kaufen und dadurch die Handlungshoheit zu erlangen. Daraus sind die Wallhöfe entstanden.

Klar ist: Die Politik muss das Thema endlich an sich ziehen und eine Strategie entwickeln. Kernfragen: Was soll aus der Wallpassage werden? Hat sie eine Zukunft? Was braucht dieser Standort überhaupt? All dies muss abgeklopft werden – und bitte nicht irgendwann. Man hat bereits viel Zeit verstreichen lassen.