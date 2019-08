Ratingen : Wallhöfe: Edeka wird deutlich kleiner

Ratingen Der Abriss des Hertie-Hauses geht weiter. Im neuen Projekt hat der Supermarkt 1.500 Quadratmeter Verkaufsfläche.

Die neuen Wallhöfe gehören zu den buchstäblich zentralen Projekten in der Stadt. Niemand trauert der alten Hertie-Immobilie hinterher, der geplante Gebäudekomplex soll die Innenstadt bereichern. Doch mit Blick auf die Dimension des Bauvorhabens gibt es Bedenken. Prokurist Felix Theodor Kels machte jetzt in einem Schreiben klar, dass sich die Angabe von 2.500 Quadratmetern nicht auf die Verkaufs-, sondern auf die gesamte Nutzfläche für den neuen Markt beziehe.

Die tatsächliche Verkaufsfläche werde sich auf rund 1.500 Quadratmeter belaufen, so der aktuelle Stand. Somit werde der Markt etwa halb so groß sein wie das Edeka-Objekt in Ratingen Ost.