Bauprojekt : Wallhöfe: BU und SPD wollen weniger Ladenfläche

Ratingen (kle) Dass die Wallhöfe, die auf dem Gelände des mittlerweile abgerissenen Hertie-Hauses entstehen, kein planerischer Selbstläufer sind, hat sich schnell abgezeichnet. Noch immer gibt es in der Politik unterschiedliche Strömungen zu den Fragen, wie groß der Einzelhandel dimensioniert sein muss und welche Geschäfte angeboten werden sollen.

Gestern wurde im Bezirksausschuss Mitte ein gemeinsamer Antrag von Bürger Union und SPD diskutiert, der ziemlich hart in die bisherigen Planungen eingreift. So soll die Einzelhandelsfläche um rund 1.600 Quadratmeter reduziert werden, auf eine Verkaufsfläche im Erdgeschoss will man ganz verzichten.