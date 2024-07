Stichtag 1. August an der Parkstraße Das Waldhotel hat einen neuen Pächter

Auf den ersten Blick ist an der Parkstraße alles wie immer. Hotelgäste checken vormittags aus, am Eingang ein Plakat mit der Aufforderung: „Miete ein E-Bike an der Rezeption.“ Natur und Nachhaltigkeit sind eben feste Programmbestandteile des Hauses. Dazu in Vitrinen regionale Spezialitäten – und viel Informatives über Stadt und Umland, inklusive „Heiligenhaus-Magazin“ des Stadtmarketings. Hinter den Kulissen allerdings ist für Hotel-Inhaber Frank Wegener wenig wie immer. Jedenfalls, was das Management angeht.