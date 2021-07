Ratingen Eggerscheidt : Bauwagen für Kita-Waldgruppe kommt durch die Luft

Ratingen Ab August startet der Waldorfkindergarten Rafael in Eggerscheidt den Betrieb einer Waldgruppe. In einer spektakulären Aktion wurde das Herzstück geliefert.

() Auf diesen Moment hat die Waldgruppe des Waldorfkindergartens Rafael lange gewartet. Der Bauwagen, das Herzstück der neuen Gruppe, ist da. Am Donnerstag rollte der Lkw mit dem zwölf Meter langen, roten Wagen, durch Eggerscheidt. Per Kran wurde er schließlich über die Hecke an seinen Standort am Hölenderweg gehievt. Damit hat die Stadtverwaltung nun die Voraussetzungen zum Betrieb der Waldgruppe geschaffen, die in Kürze mit den ersten fünf Ü3-Kindern starten soll. Nach und nach wird dann bis zur vollen Gruppenstärke (15 Kinder ab drei Jahre) aufgestockt.