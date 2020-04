Zwei größere Einsätze : Waldbrand und auslaufender Diesel fordern die Feuerwehr

(jün) Zu einem Waldbrand im Bereich Mülheimer Straße in Ratingen-Mitte wurde die Feuerwehr am Mittwoch gegen 10 Uhr gerufen. Eine aufmerksame Spaziergängerin hatte brennende Baumstümpfe im dem Waldgebiet entdeckt und sofort die Feuerwehr alarmiert.

Bei der aktuellen Trockenheit stellen Waldbrände eine erhebliche Gefahr dar, erklärt die Feuerwehr. Die bittet deshalb die Bürger: „Rauchen Sie nicht in Wäldern, nutzen Sie kein offenes Feuer oder Glut und entsorgen Sie keine Glasbehälter in Wäldern oder auf Grünflächen!“

Unmittelbar im Anschluss wurde ein Kraftstoffauslauf in Ratingen-Breitscheid gemeldet. Beim Rangieren an einer Großmarkt-Anlieferung kollidierte ein Lkw mit einem Mauervorsprung. Dabei wurde der Dieseltank des Fahrzeugs aufgerissen. Etwa 700 Liter Diesel liefen aus und drohten in naheliegende Gewässer zu gelangen. Durch die Einsatzkräfte wurde der ausgelaufene Diesel gebunden.