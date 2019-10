Ratingen : Waldbaden im nassen Poensgenpark

Der Trend aus Japan kommt jetzt auch nach Ratingen. Nach einem Schnupperkursus gibt es weitere Termine.

In Japan wird das „Waldbaden“ bereits seit den 1980er Jahren praktiziert. „Es ist gut erforscht und schwappt nun allmählich zu uns herüber“, sagt Brigitte Ulrich von „Einfach Waldbaden“, die am Samstagnachmittag zu einem Schnupper-Waldbaden in den Poensgenpark eingeladen hatte. Das Wetter sorgte für eine weitere Erfahrung des Badens, denn es regnete in Strömen. Dennoch waren sieben interessierte Besucher gekommen, um zunächst unter den drei Scharlacheichen im Hier und Jetzt anzukommen.