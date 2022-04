Ratinger Landtagskandidaten : Der Wahlkampf nimmt Fahrt auf

Noch knapp vier Wochen bis zur Landtwagswahl: Großformatige Wahlplakate am Maubeuger Ring. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Am vergangenen Ostersamstag standen die Politiker in der Fußgängerzone dicht an dicht. Man warb für seine Themen. Bürgernahe Veranstaltungsformate werden angeboten. In dieser Woche geht es mit den ersten Terminen bereits los.