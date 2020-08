Pilotprojekt in Heiligenhaus : Wahlkampf: CDU lässt Plakate sprechen

Heinz Peter Schreven und Stefan Propach halten die Plakate, die Josef Buchner von Learning Lab mit Smartphone zum Sprechen bringt. Foto: Achim Blazy (abz)

HEILIGENHAUS Die Wahlwerbung der Heiligenhauser CDU ist mit Augmented Reality ausgestattet, per Handy können die Fotos zum Leben erweckt werden. Das Pilot-Projekt wird von der Uni Duisburg/Essen erforscht.

Die Pandemie macht den Parteien den Wahlkampf schwer: „An einem Wahlstand dürfen höchstens zehn Personen stehen, inklusive uns selbst. Große Veranstaltungen fallen aus. Da ist es schwierig, mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen“, sagt Frank Jacobs, Vorsitzender der CDU-Stadtverbandes.

Dass den Christdemokraten dabei in diesem Wahlkampf unter besonderen Bedingungen eine Idee helfen wird, die bereits vor Weihnachten in die Fraktion getragen wurde, konnte damals noch keiner ahnen: Wahlplakate, Flyer und die Fotos auf der Webseite sind mit Augmented Reality, (zu deutsch: Erweiterte Realität) ausgestattet. Das kann man sich vorstellen, wie die bewegten Bilder aus dem Universum Harry Potters. Hinter dem CDU-Projekt steckt auch ein Forschungsprojekt der Universität Duisburg/Essen.

Info Dreharbeiten vor grünem Hintergrund In Eigenregie entstanden sind Kandidaten-Videos. Die wurden vor einem Greenscreen, einer grünen Leinwand gedreht, so dass die Hintergründe passend zu der gescannten Location sind. Scannt man das Plakat im Hefelmann-Park, erscheint im Hintergrund dann auch der Hefelmann-Park.

Scannt man also mit der Smartphone-App „Xtend“ (kostenfrei im Apple App Store oder dem Google Play Store erhältlich), zum Beispiel ein CDU-Plakat am Laternenmast, wird das Plakat auf dem Display lebendig. Ein, nach eigenen Aussagen, in dieser Form einmaliges Projekt in einem deutschen Wahlkampf: Die abgebildete Person grüßt dann persönlich auf dem Bildschirm und gibt Einblicke in ihre Positionen. Wie das von den Bürgern angenommen wird, will der Doktorand Josef Buchner vom Learning Lab der Universität Duisburg/Essen erforschen.

„Normalerweise ist auf einem Wahlplakat nur Platz für zwei bis drei Schlagworte, mit Augmented Reality kann man die Plakate nun aber sprechen lassen. Wie ein persönliches Vorstellungsgespräch“, sagt Martin Fromm, Ratskandidat für Isenbügel – und Ideengeber. Entdeckt hat der Mann aus der IT-Branche Augmented Reality in der Klasse seines Sohnes. In der damaligen 4b, der Eulenklasse der Adolf-Clarenbach-Grundschule, hatte Lehrerin Diane Rösmann ein Projekt von einer Fortbildung mitgebracht, mit der das Thema Erweiterte Realität in die Schule getragen wurde. „Je früher die geistige Basis gelegt wird, desto besser“, findet Fromm.

Bei der damaligen Lehrerfortbildung hat die Grundschullehrerin einen Vortrag von Josef Buchner gehört, der das Thema auch in der Isenbügeler Grundschule weiter begleitet hat. „Die Kinder haben da auch gelernt, selber Augmented Reality zu erstellen.“ In der Breite richtig bekannt geworden, ist Augmented Reality bei der großen Pokémon-Go-Welle. „Die Kinder und Jugendlichen nehmen das sehr gut an, die Motivation bei den Schülern ist hoch.“ Auch die Heiligenhauser CDU war begeistert: „Alle unsere Kandidaten stehen hinter der Idee“, sagt Spitzenkandidat Heinz-Peter Schreven.

Wie das Angebot angenommen wird und wie die Bürger dazu stehen, will Buchner nun erforschen. Mit Zugriff auf die Klickzahlen, einem Fragebogen nach der Nutzung und persönlichen Interviews, beispielsweise an Wahlständen. „Wir hoffen, dass genug Menschen teilnehmen, damit das Projekt auch wissenschaftliche Aussagekraft hat“, sagt der Doktorand, der eigentlich den Einsatz der Technik in der Bildung erforscht, er hofft auf schnelle Ergebnisse nach der Wahl.