Wärmekonzept fällt weg Wie wird Eggerscheidt künftig heizen?

Wird Eggerscheidt wärmetechnisch abgehängt? Ganz so schlimm sieht es ja nicht aus. Dennoch: Die Bürger wurden in diesen Tagen kalt erwischt, denn das neue Wärmekonzept für den Stadtteil ist nur noch Makulatur. Und so hat die Bürger Union (BU) mit Bedauern zur Kenntnis genommen, dass eine zentrale Nahwärmeversorgung in Eggerscheidt wirtschaftlich nicht darstellbar sein wird (die RP berichtete).